إسرائيل تنفى صلتها بالهجوم على سفينة إيرانية بالمتوسط

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعرض السفينة الإيرانية التى تحمل اسم "شهر كوردنفت" لهجوم فى شرق البحر المتوسط، فيما نفت إسرائيل أى علاقة لها بالهجوم على سفينة الحاويات الإيرانية.





وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، ففى مطلع الشهر الحالى، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اتهاما مباشرا لإيران باستهداف سفينة إسرائيلية فى مياه الخليج قبالة سواحل عمان نهاية الشهر الماضى، وردت طهران نافية تورطها. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية فى مؤتمر صحفى بثه التلفزيون الرسمى أن طهران ترفض بشدة مزاعم إسرائيل بضلوعها فى الانفجار. وقال سعيد خطيب زاده: "نرفض بشدة هذا الاتهام.. أمن الخليج مهم جدا بالنسبة لإيران". فى المقابل، أكد وزير إسرائيلى لوكالة رويترز أن إيران استخدمت ألغاما بحرية لضرب السفينة.

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