تبون يعلن 12 من يونيو موعدا للانتخابات التشريعية فى الجزائر

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون المرسوم الرئاسى المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، وأعلن الـ12 من يونيو 2021 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية فى البلاد، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإنه طبقا لأحكام المادة 151 الفقرة 02 من الدستور، وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس 11 مارس 2021 المرسوم الرئاسى رقم 96/01 المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة الخاصة بالانتخابات التشريعية، وأعلن تنظيمها يوم السبت 12 يونيو 2021. ووقع تبون يوم الأربعاء 10 مارس 2021 الأمر رقم 21/01، المتضمن للقانون العضوى المتعلق بنظام الانتخابات فى الجزائر.

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