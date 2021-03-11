فيديو : بعد اغتيال والد مختطف.. تجدد الاحتجاجات فى العراق

جدة - نرمين السيد - وأوضح القناة أن "الاحتجاجات تجددت فى محافظات بغداد والمثنى وبابل وميسان وذى قار على خلفية اغتيال جاسب الهيلجى والد المحامى والمحتج المختطف على جاسب". وأضافت أن "صدامات حدثت بين المحتجين والقوات الأمنية فى محافظة المثنى ومناوشات أيضا فى المحافظات الأخرى، فيما لم يكن هناك أى صدامات فى العاصمة بغداد". وأفاد نشطاء فى العراق، أمس الأربعاء، بأن مسلحين اغتالوا جاسب الهليجى والد المحامى على جاسب فى محافظة ميسان جنوبى البلاد.

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