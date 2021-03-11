توقيف 13 شخصا بتهمة إهانة أردوغان فى تركيا

جدة - نرمين السيد - وقال برلمانى من المعارضة إنهم احتجزوا لإهانة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أسبوع من تعهد الرئيس بحماية حرية التعبير، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وذكر مكتب الحاكم المحلى أن ممثلى الادعاء، أصدروا أوامر التوقيف بعد تسجيل مصور لمجموعة تردد شعارات مناهضة لأردوغان أثناء مسيرة فى إسطنبول فى الثامن من مارس 2021.
وأضاف أنه تم القبض على 13 شخصا، أحدهم قاصر بين 18 شخصا تم تحديد هويتهم.
وقالت جمعية المحامين التقدميين على "تويتر" إن السلطات اعتقلت 12 امرأة فى مداهمات للمنازل للاشتباه فى إهانتهن أردوغان.
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