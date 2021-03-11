وفيات ”كوفيد-19” في بريطانيا تتجاوز الـ125 ألفا 

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن إجمالي وفيات "كوفيد-19" في بريطانيا تجاوز الـ125 ألفا، وذلك في علامة قاتمة بالبلد الذي سجل أكبر عدد وفيات بالفيروس في أوروبا.
وأعلنت السلطات تسجيل 181 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 125168، بينما سجلت 6753 إصابة جديدة بالمرض.
وكان عدد الوفيات والإصابات والمرضى بالمستشفيات قد انخفض على نحو سريع خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد ارتفاعه في بداية العام جراء طفرة الفيروس الجديدة سريعة العدوى.
وساعد الإغلاق الصارم الذي فرض في يناير وحملة التطعيم في خفض الإصابات.
وتفيد الإحصاءات الحكومية بأن عدد من تلقوا الجرعة الأولى اللقاح ارتفع إلى أكثر من 23 مليون فرد.
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