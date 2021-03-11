الإمارات: صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار، يستهدف الاستثمار في قطاعات استراتيجية في إسرائيل.

وذكرت وكالة "وام"، أن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، جرى خلاله بحث تقدم العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام التي تم توقيعها بين البلدين.

وعقب الاتصال، تم الإعلان عن إنشاء الصندوق، الذي ستقوم الإمارات من خلاله بالاستثمار في إسرائيل "ضمن قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها".

وسيركز الصندوق على "مبادرات التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين"، وسيتم تمويل الصندوق من مخصصات من الحكومة ومن مؤسسات القطاع الخاص.

ويأتي تأسيس الصندوق بعد التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي التاريخي بين البلدين، وتهدف هذه الخطوة إلى "تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اثنين من الاقتصادات المزدهرة في المنطقة، وفتح المجال للاستثمارات وخلق فرص الشراكة لدفع النمو الاجتماعي والاقتصادي في البلدين والمنطقة".

وتعد هذه المبادرة إحدى نتائج اتفاقية السلام التي وقعتها الإمارات وإسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، وتجسد روح الصداقة والتعاون بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى إرادتها المشتركة للنهوض بالمنطقة وتقديم نموذج لفوائد السلام من خلال تحسين حياة شعوب المنطقة.