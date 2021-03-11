عاجل .. بايدن يوقع على خطة التحفيز الاقتصادى ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء اليوم الخميس، على خطة التحفيز الاقتصادى، ضد كورونا، مشيرا إلى أن هذه الخطة ستكون العمود الفقرى لإعادة بناء اقتصاد الولايات المتحدة، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





ووقع الرئيس جو بايدن على حزمة الإغاثة من فيروس كورونا "خطة التحفيز الاقتصادى"، بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تتحرك واشنطن لإرسال مساعدات جديدة هذا الشهر، حسبما أفادت شبكة "CNBC". وسترسل الخطة مدفوعات مباشرة تصل إلى 1.400 دولار لمعظم الأمريكيين، وتمديد 300 دولار فى الأسبوع لتعزيز التأمين ضد البطالة حتى 6 سبتمبر وتوسيع الائتمان الضريبى للأطفال لمدة عام. كما ستخصص ما يقرب من 20 مليار دولار فى لقاحات Covid-19 ، و 25 مليار دولار فى الإيجار ومساعدة المرافق و 350 مليار دولار فى الإغاثة الحكومية والمحلية والقبلية.

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