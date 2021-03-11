إصابة الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانييل بفيروس كورونا فى السويد

جدة - نرمين السيد - وقال الديوان فى بيان إن "ولية العهد والأمير دانيال ظهر عليهما أعراض خفيفة، لكنهما بحالة جيدة".

وبصفتها ولية العهد، فإن فيكتوريا، البالغة من العمر 40 عاما، هى التالية فى خط خلافة العرش السويدى الذى يتربع عليه حاليا والدها الملك كارل الرابع عشر غوستاف.

وكان القصر الملكى السويدى قد أعلن فى شهر نوفمبر 2020 عن إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته بفيروس كورونا ودخولهما فى حجر صحى.

وأفاد القصر فى بيان حينها، بأن الأمير كارل (41 عاما)، وزوجته الأميرة صوفيا (35 عاما)، عانيا من أعراض إنفلونزا خفيفة.