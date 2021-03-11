فيديو .. نجلاء المنقوش أول سيدة تتولى حقيبة الخارجية فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - منح مجلس النواب الليبى الثقة فى التشكيلة الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، دخلت نجلاء المنقوش تاريخ بلاها باعتبارها أول سيدة تقود الدبلوماسية الليبية.





وسردت قناة "الغد"، فى تقرير مصور لها بثته عبر شاشتها، عددا من النقاط فى حياتها، حيث أشار إلى أن أول سيدة تقود الدبلوماسية الليبية، منذ الاستقلال عام 1951.. وأن نجلاء المنقوش تتولى حقيبة الخارجية ضمن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذى نشر تغريدة قدم فيها التحية للمرأة الليبية.

كما أكد التقرير، أن نجلاء لمنقوش، أستاذ قانون ومحامية فى القانون الجنائى حصلت على درجة ماجستير من جامعة بنى غازى وشهادة الماجستير فى إدارة الصراع والسلم من جامعة ايسترن مينى نايت الأمريكية حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة جورج ماسون الأمريكية.