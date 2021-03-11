جدة - نرمين السيد - رفعت نقابة الصحفيين التونسيين، شكوى ضد وزارة الداخلية على خلفية الاعتداءات التى طالت الصحفيين، فى مظاهرة النهضة، والمناوشات بين أنصار الحزب الدستورى الحر وائتلاف الكرامة.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أعربت النقابة اليوم الخميس، عن استنكارها تواصل صمت وزارة الداخلية إزاء الاعتداءات الممنهجة فى حق الصحفيين. وقالت وزارة الداخلية التونسية، فى وقت سابق اليوم، إنه سيتم الإجابة على طلب توضيح ممثلى الوزارة حول تعرض صحفيات للتحرش الجنسى والانتهاك اللفظى خلال تغطيتهن لمسيرة حركة النهضة يوم 27 فبراير الماضى. وأكدت المديرة العامة لمكتب النشاط الحكومى والبرلمانى بوزارة الداخلية ضحى الكعارى خلال جلسة الاستماع صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، أنه سيتم الرد على الطلب رسميا من المكلف بالنظر فى هذا الملف بالوزارة كسلطة رقابية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نقابة الصحفيين التونسيين تستنكر الاعتداء على أعضائها فى مظاهرة للنهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.