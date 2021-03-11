الأمم المتحدة تطالب بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بأسرع وقت

جدة - نرمين السيد - وأعلن الاتحاد الأوروبى كذلك، الشهر الماضى، رفضه أى تدخل عسكرى أجنبى فى ليبيا، مؤكدا على ضرورة إخراج كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إن هناك نحو 20 ألف مرتزق فى ليبيا وهو ما يحتاج إلى تواصل مع كافة الأطراف لإخراجهم.

وأضاف الدبيبة، خلال كلمة له أمام البرلمان الليبى، الثلاثاء الماضى، إنه يجب التفكير بحكمة لحل هذه الأزمة فى ظل وجود أطماع فى ليبيا، مؤكدا أهمية تقديم الوزراء المرشحين لتولى حقائب وزارية لإقرار الذمة المالية، مؤكدا أن ليبيا تتعرض لمؤامرة دولية وأطراف تسعى لاحتلال الأراضى الليبية.