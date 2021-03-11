بايدن يوقع "خطة الـ1.9 تريليون دولار"

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، خطة التحفيز الاقتصادي المقدرة بـ 1.9 تريليون دولار، غداة تبنيها من الكونغرس.
ووقّع الرئيس الأميركي القانون، بعد سبعة أسابيع من وصوله إلى البيت الأبيض، فيما وُصف بأنه "انتصار كبير له".
وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر، الأربعاء، مشروع قانون الإغاثة الشاملة من تبعات جائحة كورونا، المتضمن حزمة التحفيز البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار.
وتشمل الحزمة تقديم شيكات بقيمة 1400 دولار لملايين الأميركيين، وتمديد إعانات البطالة، وزيادة التمويل لتكثيف توزيع اللقاحات وإعادة فتح المدارس.
وتسببت جائحة كورونا بوفاة أكثر من 525 ألف شخص في الولايات المتحدة، وسجل أول اقتصاد عالمي انكماشا بـ3,5 بالمئة في 2020، الذي يعد أسوأ عام منذ الحرب العالمية الثانية.
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