مجلس النواب الأمريكى يوافق على تشريع بشأن مبيعات الأسلحة

جدة - نرمين السيد - ويستهدف التشريع الجديد التأكد من خلفية اقتناء السلاح فى محاولة لضمان عدم تمكن الأفراد الممنوعين من حيازة السلاح من الحصول عليه، بحسب "روسيا اليوم". ودعا الرئيس جو بايدن الكونجرس إلى تعزيز قوانين الأسلحة وحظر الأسلحة الهجومية. وقال بايدن أثناء إحياء الذكرى السنوية الثالثة لمذبحة إطلاق النار فى مدرسة باركلاند فى فلوريدا والتى راح ضحيتها 17 شخصا: "نحن مدينون لكل من فقدناهم ولكل من تركوا وراءنا. لقد حان وقت العمل الآن".

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