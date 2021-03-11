تمديد حظر التجول الليلى فى الأردن

جدة - نرمين السيد - قررت الحكومة الأردنية، زيادة ساعات حظر التجول الليلى ومنع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وغلق الحدائق العامة والنوادى الليلية والمراكز الرياضية، إثر ارتفاع إصابات كورونا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال الناطق باسم الحكومة صخر دودين فى مؤتمر صحفى إنه "تقرر تمديد ساعات الحظر الليلى، ليصبح من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، بدلا من الساعة العاشرة ليلا حتى السادسة صباحا، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل".

وأشار إلى أنه تقرر أيضا إغلاق الحدائق العامة والنوادى والحانات، والمسابح الداخلية والمراكز والأكاديميات، وكذلك الأندية الرياضية والحمامات الشرقية ونوادى الفروسية حتى نهاية الشهر الحالى، كما تقرر تعليق إقامة صلاة الجمعة وقداس يوم الأحد.

ولفت دودين إلى السماح للمطاعم المناوبة بالعمل، بخدمة التوصيل بعد الساعة السابعة مساء.

من جانبه، أكد وزير الصحة نذير عبيدات أن نسبة تفشى السلالة الجديدة (البريطانية) من فيروس كورونا بلغت أكثر من 70% مقارنة بالسلالة الأصلية.

وقال: "نحن نمر بوضع وبائى دقيق وشهر مارس الحالى سيكون صعبا علينا جميعا".

ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا كبيرا فى أعداد الإصابات، وسجلت المملكة اليوم الخميس 63 وفاة و8300 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالى حالات الإصابة إلى 457،151 والوفيات إلى 5169 حالة