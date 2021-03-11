استقالة وزير الصحة السلوفاكى إثر خلافات على لقاح سبوتنيك

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، قال ماتوفيتش متحدثا عن كرايتشى: "هذا الرجل الذى يقف إلى جانبى مع جميع الوزراء، عمل بلا كلل لأكثر من 12 شهرا فى مواجهة الوباء".

وتلقت سلوفاكيا مطلع مارس الجارى الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" من روسيا الأمر الذى تسبب فى رد فعل حاد من قبل قادة الأحزاب اليمينية المنضوية فى الائتلاف الحاكم.

وحاولت الأحزاب إقناع رئيس الوزراء بالاستقالة، لكنهم لم يجدوا تفهما من رئيسة الدولة سوزانا شابوتوفا، ثم وجهت تلك الأحزاب إنذارا نهائيا للحكومة، "باستمرار تعاون التحالف، أو استقالة وزير الصحة الذى أصدر الإذن باستخدام اللقاح الروسى".

وقالت شابوتوفا: "بما أن السبب الحاسم لطلب استقالة الوزير من جانب شركائنا فى التحالف هو شراء اللقاح الروسى، أرى أنه يجب أن تتم هذه الاستقالة بعد بدء استخدام "سبوتنيك V" فى سلوفاكيا".

وأشارت إلى أنها تعرضت لـ"الضغط" لفترة طويلة مع المطالبة بإقالة وزير الصحة، مؤكدة أنه "كل خطأ فى قرارات الحكومة التى اتخذت أثناء الوباء تم إلقاء اللوم فيها على كرايتشى" ووصفت طلب استقالة وزير الصحة بأنه "لا إنسانى ولا أخلاقى".

وتفاوض رئيس الوزراء السلوفاكى سرا على تسلم اللقاح من روسيا، حيث منع شركاؤه فى التحالف سابقا قرار التعامل مع اللقاح الروسى بحجة عدم تسجيله لدى وكالة الأدوية الأوروبية بعد.