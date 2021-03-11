فيديو .. الأقمار الصناعية ترصد كارثة بسبب انفجارات غينيا

وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، تتواصل الاتصالات من قبل أهالى الأطفال المفقودين مع التلفزيون الحكومى والسلطات منذ سلسلة الانفجارات الكبيرة التى أصابت المدينة بالشلل، حيث ما يزال الكثير من الضحايا فى عداد المفقودين.
وأظهرت لقطات سجلت عبر طائرة دون طيار بثها التلفزيون الحكومى فى غينيا الاستوائية، وصور من الأقمار الصناعية نقلتها شبكة "سى إن إن" كتلا مدمرة من الأبنية والمنازل ومساحات فارغة ومحترقة بالكامل.
وبحسب المصادر تركت الانفجارات الكثير من الأطفال بلا آباء وبلا معيل، ما يزيد من حدة الأزمة.
وألقت الحكومة باللوم على بعض المزارعين الذين يعيشون بالقرب من قاعدة عسكرية، حيث ادعت السلطات بأن هؤلاء تهاونوا مع كميات الديناميت الموجودة فى المنطقة التى تحرسها وحدة عسكرية وأشعل المزارعون بعض الحرائق ما تسبب بحدوث الكارثة.
وأصدرت الحكومة مرسوما أعلنت فيه حدادا وطنيا فى البلاد لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم أمس الأربعاء، وأعلنت مدينة "باتا" منطقة كوارث.
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