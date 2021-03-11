أخبار اليمن : مصدر حكومي: الدكتور بن حبتور يتلقى الرعاية الصحية للاشتباه في إصابته بكورونا

مصدر حكومي: الدكتور بن حبتور يتلقى الرعاية الصحية للاشتباه في إصابته بكورونا
أوضح مصدر مسئول في مكتب رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن رئيس الوزراء يتلقى حاليا الرعاية الصحية اللازمة بعد الاشتباه باصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".
وبين المصدر في بلاغ صحفي اليوم، ان الوضع الصحي للدكتور بن حبتور، مستقرا ولا يبعث على القلق.
مشيرا إلى ان انه يخضع حاليا للعزل الاحترازي في احد المواقع الصحية المخصصة ووفقا للاجراءات الصحية الاحترازية المعتمدة لاي حالة مماثلة .
وسخر المصدر مما تناولته بعض المواقع والابواق الاخبارية التابعة لتحالف العدوان ومرتزقته وترويجها لفبركات إعلامية لصرف انظار الشعب اليمني عن الانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مأرب.. مؤكدا بهذا الخصوص أن الدكتور بن حبتور، اثر الانحياز للمشروع الوطني المقاوم للعدوان والحصار وحسم اختياره مبكرا بالاصطفاف مع الوطن وابنائه الاحرار كواجب وطني وموقف مبدائي وقيمي ثابت .
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