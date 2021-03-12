5 حكومات غربية تندد بهجوم الحوثيين على مأرب

في بيان مشترك، نددت حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا بهجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية المستمر على مدينة مأرب وسط اليمن، وبالتصعيد الحوثي ضد السعودية.

وجاء في البيان "نحن، حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، نندد بالهجوم الحوثي المتواصل على مدينة مأرب اليمنية، والتصعيد الكبير في الهجمات التي يشنها ويعلنها الحوثيون ضد السعودية".

وقال البيان إن "تصميم الحوثيين على مهاجمة مأرب يزيد من سوء الوضع الإنساني في اليمن"، مشيرا إلى أن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن بمساعدة مبعوث الأمم المتحدة والسعودية وعمان والمجتمع الدولي "توفر الأمل لإنهاء الحرب".

وحضت الدول الخمس الحوثيين على "الاستفادة من الفرصة لتحقيق السلام وإنهاء التصعيد المستمر"، مكررة ما وصفته بـ"التزامها الوثيق بأمن وسلامة الأراضي السعودية، وإعادة الاستقرار والهدوء للحدود اليمنية السعودية".

وفي السياق ذاته، قالت الخارجية الأميركية في بيان إن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، عاد من رحلته إلى الخليج والأردن، التي انخرط خلالها في حوار مع قيادات الدول الخليجية التي زارها، إذ "خصص وقتا إضافيا قضاه في الرياض ومسقط لدفع الأطراف اليمنية للاقتراب أكثر من وقف إطلاق النار".

وأوضح البيان أن "ليندركينغ نسق مع المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث بشكل كامل"، موضحا أن الرجلين "ملتزمان بالعمل على مفاوضات تشمل إعادة فتح ميناء الحديدة، وتحقق وقفا لإطلاق النار".

كما طالبت الخارجية الأميركية الحوثيين بوقف هجماتهم على مأرب، وعلى المناطق الحدودية داخل الأراضي السعودية.