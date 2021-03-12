بيان أوروبى أمريكى يجدد دعم أمن السعودية ويرحب بحكومة ليبيا الجديدة

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "العربية" مساء اليوم الخميس، بيانا أوروبيا- أمريكيا مشتركا، جددا فيه التزامهم الراسخ بدعم أمن المملكة العربية السعودية، مطالبين الحوثيين باغتنام فرصة السلام ووقف التصعيد فى اليمن.





وأضاف البيان الأوروبى- الأمريكى "جهودنا بدعم من السعودية والأمم المتحدة تقدم أفضل أمل للسلام فى اليمن". واستنكر البيان هجوم الحوثيين على مأرب، حيث وصفه بأنه يفاقم الأزمة الإنسانية فى اليمن. ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن واشنطن تدين مع أوروبا محاولات الحوثى لاستهداف السعودية، مضيفا "واشنطن تنضم إلى فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا فى إدانة هجمات الحوثى على مأرب". كما رحب البيان الأوروبى- الأمريكى المشترك بمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة.

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