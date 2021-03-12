البيت الأبيض : بايدن قلق للغاية من أزمة تيجراى فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى، اليوم الخميس، أن الأزمة المستمرة فى منطقة تيغراى الإثيوبية تحظى باهتمام شديد من الرئيس جو بايدن، وأنه منخرط بشدة فى الجهود المبذولة لحلها.





وأضافت بساكى خلال إحاطة يومية: "الرئيس يشعر بقلق عميق، ومنخرط للغاية فى هذه القضية. إنه يدرك أن لدينا جهودا مستمرة نشطة للغاية من قبل دبلوماسيينا لمحاولة المضى قدما إلى مكان أفضل بما فى ذلك الوصول الكامل لعمال الإغاثة الإنسانية".

واندلع القتال فى إقليم تيجراى فى نوفمبر بعد أن اتهمت الحكومة الإثيوبية، الحزب الحاكم المحلى، جبهة تحرير تيجراى الشعبية، بمهاجمة قاعدة عسكرية للجيش الاتحادى، من أجل سرقة أسلحة وتسليح الميليشيات المناهضة للحكومة.

وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أمس الأربعاء، فى شهادته أمام الكونجرس إن الوضع غير مقبول ويجب أن يتغير، مشيرا إلى وقوع عمليات "تطهير عرقى" وجرائم ضد الإنسانية فى الإقليم. تنفى أديس أبابا جميع الادعاءات بوقوع مثل هذه الانتهاكات.