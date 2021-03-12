4 دول أوروبية تدين هجوما حوثيا على مدينة مأرب اليمنية

جدة - نرمين السيد - وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن شهود عيان أن ضربة صاروخية استهدفت قاعدة عسكرية على مشارف مدينة مأرب اليمنية، يوم الأربعاء.

وأوضح الشهود أن القاعدة التى استهدفت تشمل مبنى وزارة الدفاع وتقع قرب المناطق السكنية.

ويأتى ذلك فى ظل استمرار المعارك الميدانية والقصف الذى تنفذه طائرات التحالف العربى بقيادة السعودية، ومحاولات حوثية مستمرة لضرب أهداف فى العمق السعودى باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة.