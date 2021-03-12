جدة - نرمين السيد - وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن شهود عيان أن ضربة صاروخية استهدفت قاعدة عسكرية على مشارف مدينة مأرب اليمنية، يوم الأربعاء.
وأوضح الشهود أن القاعدة التى استهدفت تشمل مبنى وزارة الدفاع وتقع قرب المناطق السكنية.
ويأتى ذلك فى ظل استمرار المعارك الميدانية والقصف الذى تنفذه طائرات التحالف العربى بقيادة السعودية، ومحاولات حوثية مستمرة لضرب أهداف فى العمق السعودى باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 4 دول أوروبية تدين هجوما حوثيا على مدينة مأرب اليمنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.