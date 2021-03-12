واشنطن : لن نعرض أى حوافز على إيران بشأن الاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "لن نعرض أى مبادرات أو حوافز أحادية لجلب الإيرانيين إلى طاولة التفاوض"ن حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف: "إذا كان انطباع الإيرانيين هو أن غياب أى تحرك من جانبهم لاستئناف الالتزام الكامل بالاتفاق النووى سيجعلنا نعرض امتيازات أو مبادرات أحادية عليهم، فهذا انطباع خاطئ".

من جهته، أكد مساعد وزير خارجية إيران للشؤون السياسية عباس عراقجى أن "السبيل الوحيد" لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووى يكمن فى رفع كامل للحظر عن إيران.

وقال: "إيران وكما أعلنت على أعلى المستويات، ستعود إلى كافة تعهداتها بعد التحقق من مصداقية الإجراءات الأمريكية".