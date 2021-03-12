جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "لن نعرض أى مبادرات أو حوافز أحادية لجلب الإيرانيين إلى طاولة التفاوض"ن حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وأضاف: "إذا كان انطباع الإيرانيين هو أن غياب أى تحرك من جانبهم لاستئناف الالتزام الكامل بالاتفاق النووى سيجعلنا نعرض امتيازات أو مبادرات أحادية عليهم، فهذا انطباع خاطئ".
من جهته، أكد مساعد وزير خارجية إيران للشؤون السياسية عباس عراقجى أن "السبيل الوحيد" لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووى يكمن فى رفع كامل للحظر عن إيران.
وقال: "إيران وكما أعلنت على أعلى المستويات، ستعود إلى كافة تعهداتها بعد التحقق من مصداقية الإجراءات الأمريكية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن : لن نعرض أى حوافز على إيران بشأن الاتفاق النووى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.