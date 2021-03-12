روسيا تدعو دول منظمة الأمن والتعاون الأوروبى لدراسة إنتاج لقاح سبوتنيك v

جدة - نرمين السيد - وأعرب مندوب روسيا لدى المنظمة ألكسندر لوكاشيفيتش، وفقا لقناة "روسيا اليوم" عن أمله بأن تقيم الوكالة الأوروبية للأدوية اللقاح الروسى بناء على الاعتبارات العلمية والإنسانية، وليس السياسية.

وأضاف أن روسيا تقترح على جميع أعضاء المجتمع الدولى بدون استثناء وبغض النظر عن الاعتبارات السياسية والاقتصادية، التعاون فى محاربة التهديد المشترك حيث نعتبر التطعيم ضد فيروس كورونا خيرا للجيمع حول العالم".

ودعا الدول المعنية لدراسة إمكانية إطلاق إنتاج اللقاح فى منشآتها، بما فى ذلك للأسواق الخارجية، مضيفا أن من شأن ذلك أن يوفر فرص عمل إضافية ويسهم فى تطوير الشراكة الثنائية ومتعددة الأطراف فى محاربة الوباء وإنقاذ حياة الناس.

يشار إلى أن الوكالة الأوروبية للأدوية قد أعلنت فى وقت سابق بدء العمل على فحص اللقاح الروسى للتأكد من تلبيته للمعايير الأوروبية من ناحية الفاعلية والسلامة والجودة.