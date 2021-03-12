بايدن :‌ ‌وفيات‌ ‌كورونا‌ ‌تخطت‌ ‌قتلى‌ ‌الحربين‌ ‌العالميتين‌ ‌وفيتنام‌ ‌

وقال الرئيس الأمريكى، فى خطاب متلفز، إنه يريد أن يتمكّن كلّ البالغين الأمريكيين، أيا كان عمرهم، من تلقّى اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 بحلول مايو المقبل.
وأضاف بايدن أنه "وجه إلى جميع الولايات بإتاحة لقاحات فيروس كورونا لجميع الأمريكيين فى وقت أقصاه 1 مايو المقبل".
وتابع: "سننشر العيادات المتحركة لتطعيم جميع الأمريكيين، فضلا عن العمل على إنشاء موقع على الإنترنت لتحديد مراكز التطعيم وحجز مواعيد لتلقى اللقاح".
ورجح بايدن إمكانية أن يجتمع الأمريكيون "ضمن مجموعات صغيرة" للاحتفال بالعيد الوطنى فى 4 يوليو فى حال النجاح فى هزيمة كورونا، مضيفا: "إن معركتنا ضد فيروس كورونا لم تنته بعد".
وأشار الرئيس الأمريكى إلى أن جائحة كورونا قوبلت العام الماضى بالصمت والتجاهل ما أدى إلى تفشى الفيروس وتزايد أعداد الوفيات، كاشفا أن عدد وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تجاوز عدد قتلى الحربين العالميتين وحرب فيتنام وأحداث 11 سبتمبر.
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