البنتاجون يوضح الانتقادات حول وجود حوامل في صفوف قواته

جدة - نرمين السيد - وقال كارلسون فى برنامجه على قناة "فوكس نيوز"، تعليقا على الأنباء حول أن البنتاجون اعتمد أزياء خاصة للحوامل، إن "نساء حوامل سيقاتلن فى حروبنا. إنه استهزاء بالقوات المسلحة الأمريكية".

وأضاف أن القوات المسلحة الأمريكية تصبح "نسائية أكثر"، بينما تصبح القوات الصينية "أكثر رجولة".

وردا على تصريحات الصحفي، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن الوزارة لن "تستمع إلى النصائح بشأن الكوادر من مقدم برنامج تلفزيوني".

ووصف كيربى تعليقات الصحفى بأنها "إهانة للقوات المسلحة الأمريكية".

يشار إلى أن النساء يمثلن 16% من كوادر القوات المسلحة الأمريكية، وتبلغ نسبتهن بين الضباط 19%.