بالصدفة.. اكتشاف سبب حدوث ظاهرة "الفجر الكاذب"

كشف مسبار "جونو" التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن وجود صلة بين كوكب المريخ وظاهرة ضوء البروج التي نراها أحيانا بالعين المجردة.
وضوء البروج ظاهرة فلكية، يمكن رصدها قبيل الفجر في شهري سبتمبر وأكتوبر، ويطلق عليها أيضا اسم "الفجر الكاذب"، وهي عبارة عن توهج ضوئي طولي الشكل في السماء.
وكانت هناك في الماضي تفسيرات عدة لهذه الظاهرة، من قبيل أنه نتيجة انعكاس وتشتت ضوء الشمس في الفضاء أو أنها من بقايا المذنبات والكويكبات، غير أن تلك التفسيرات لم تكن قاطعة.
وتقول وكالة "ناسا" إن الظاهرة الفلكية ناجمة عن جزئيات تتطاير من كوكب المريخ.
واكتشف مسبار "جونو"، الذي أطلق عام 2011 إلى مدار كوكب المشتري، الظاهرة عن طريق الصدفة.
وقدم الكشف الجديد أدلة جديدة ومهمة عن أصل الغبار السماوي وأصله وتطوره المداري.
ويستند علماء "ناسا" في تفسيرهم على أن مصدر الجزئيات تدور في مدار دائري حول الشمس بشكل يشبه حركة مدار المريخ.
والمريخ هو أحد أكثر كواكب المجموعة في النظام الشمسي غبارا، لكن الذي يبقى لغزا هو كيفية هروب الجزئيات من قبضة الجاذبية للمريخ.
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