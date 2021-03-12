التنمية الأسيوى يقرض الفلبين 400 مليون دولار لتمويل لقاح كورونا

وقال فرع البنك فى العاصمة الفلبينية مانيلا، إن التمويل سيساعد حكومة الفلبين على تأمين المزيد من اللقاحات، خاصة للمعرضين للخطر فى مواجهة كورونا، لاسيما العاملين فى الخطوط الأمامية والمسنين والفقراء.
ومن جانبه، قال رئيس بنك التنمية الآسيوى ماساتسوجو أساكاوا، إنه "بهذا التمويل، يسعى بنك التنمية الآسيوى لمساعدة البلاد فى إنقاذ الأرواح، والسماح للفلبينيين بالعودة إلى الحياة الطبيعية فى أقرب وقت ممكن".
يذكر أن الفلبين حصلت حتى الآن على 600 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصينى، و 525 ألف جرعة من أسترازينيكا من خلال برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية.
وبدأت حكومة الفلبين تقديم التطعيمات لمواطنيها فى 1 مارس الجارى، وحصل 114 ألف شخص على اللقاح من أصل 110 ملايين نسمة يسكنون البلاد. فيما بلغت حصيلة إصابات كورونا فى الفلبين 607 آلاف إصابة مؤكدة حتى أمس الخميس، بينها 12.608 حالة وفاة.
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