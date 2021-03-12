واشنطن: نشاطر باريس قلقها إزاء الوضع فى لبنان

جدة - نرمين السيد - أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أمس الخميس، عن قلق الولايات المتحدة إزاء التطورات الأخيرة فى لبنان، وتأخر القادة اللبنانيين فى مواجهة العديد من الأزمات المستمرة.





وأكد برايس أن الولايات المتحدة تشاطر فرنسا قلقها فيما بتعلق بالوضع فى لبنان وقادته السياسيين، قائلاً: "نعتقد أن الشعب اللبنانى يستحق حكومة تطبق بشكل طارئ الإصلاحات الضرورية لإنقاذ الاقتصاد المتدهور. نعرف أن الاقتصاد فى أزمة بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة". وحسبما نقل موقع "الحرة" الإخبارى، أكد برايس أنه يجب على "االسياسيين أن يضعوا انتماءاتهم السياسية جانبًا وتغيير المسار والعمل من أجل مصلحة الشعب". وشددد المتحدث الأمريكى على أهمية بيان "مجموعة دعم لبنان"، والذى جدد التأكيد على ضرورة التزام "القادة اللبنانيين، وألا يؤخروا بعد اليوم تشكيل حكومة كاملة وقوية قادرة على تلبية حاجات البلاد وتطبيق إصلاحات مهمة".

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