جدة - نرمين السيد - طوقت قوات الجيش اليمنى السوق الرئيسى فى مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة فى اليمن، اليوم الجمعة، حيث أكدت مصادر عسكرية استمرار معارك عنيفة بين الجيش اليمنى والميليشيات حول طريق حجة ـ الحديدة.





وفى تصريحات لقناة "العربية"، أكدت مصادر عسكرية فى اليمن، أن الأيام القادمة ستكون حاسمة فى معارك الجيش اليمنى ضد الحوثيين، موضحة أن هناك تقدم كبير للقوات اليمنية بعد هجوم مباغت بدأ أمس الخميس. وشددت المصادر العسكرية بالجيش اليمنى على أن تهريب الأسلحة للحوثيين ل يتوقف إلا بتحرير الحديدة بالكامل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اليمنى: تهريب الأسلحة للحوثيين لن يتوقف إلا بتحرير الحديدة بالكامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.