جريمة إرهابية في العراق.. والضحايا عائلة بأكملها

اقتحم مسلحون يرتدون زيا عسكريا منزل في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، الليلة الماضية، وقتلوا بالرصاص 6 أشخاص، بينهم عائلة مكونة من 4 أشخاص، على ما أعلنت السلطات العراقية، التي وصفت ما حدث بالجريمة الإرهابية، الجمعة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن "الجهات المختصة باشرت التحقيق لمعرفة الجريمة البشعة التي حصلت منتصف الليلة الماضية في قرية البو دور قرب مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين". وأضافت أن "عصابة إرهابية مسلحة على قتل عائلة مكونة من ٤ اشخاص وامرأتين في الدار ذاتها". وكان مراسلنا نقل في وقت سابق عن مصدر أمني قوله إن مسلحين مجهولين يرتدون زيا عسكريا اقتحموا منزل الضحايا. وأضاف المصدر أن المسلحين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة للصوت ولاذوا بالفرار، من دون التعرف عليهم.

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