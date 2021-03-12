بسبب "الصورة الجميلة" والطفل.. زوجان يواجهان عاصفة انتقادات

تعرض زوجان في الولايات المتحدة إلى عاصفة انتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب إهمالهما لطفلهما من أجل "التقاط صورة جميلة".
وبدأت القصة، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عندما نشر حساب على تطبيق الفيديوهات القصير "تيك توك" شريطا لزوجين يتجولان في منتجع والت ديزني العالمي في ولاية فلوريدا.
وكان برفقة الزوجين، طفلهما الصغير الذي كان جالسا على عربته.
وأراد الزوجان التقاط صور تذكارية في المدينة الترفيهية، وبدا أن الطفل يعرقل فرصة الزوجين في الحصول على الصورة المناسبة، فما كان منهما إلا أن أزاحت عربة الطفل جانبا.
واستغرق الاثنان في التقاط الصور فيما بدا أن عربة الطفل تحركت بعيدا عنهما، ولا يظهر الزوجان اهتماما بما يحدث لطفلهما.
وقال رواد شبكات التواصل الاجتماعي إن الطفل ربما كان يعترض إلى الخطف وهما منشغلين عنه، وصب آخرون جام غضبهم على الزوجين، وقالوا بسخرية "الأطفال لا تناسب جماليتنا".
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