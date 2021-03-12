قبرص تشيد سياجا لمنع تهريب المهاجرين عبر تركيا إلى الجزيرة

جدة - نرمين السيد - وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون القبرصية "آر أى كيه"، فقد "أبلغت نيقوسيا الاتحاد الأوروبى بخططها فعليًا"، موضحة أن طول السياج سيكون 11 كيلومترًا بشكل مبدئى.
وعرضت وسائل الإعلام القبرصية، أمس الخميس، صورًا لحاجز الأسلاك الشائكة غربى نيقوسيا، وذلك بعدما ضبط مسؤولو الأمن لاجئين ومهاجرين، معظمهم من سوريا وأفغانستان، وصلوا عبر تركيا إلى الجزء الشمالى المحتل من قبرص، ثم عبروا إلى الجزء الجنوبى من الجزيرة لدخول أراضى الاتحاد الأوروبى.
ومن جانبه، أعرب الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، عن قلقه مرارًا إزاء الوضع، ودعا الاتحاد الأوروبى إلى تقديم الدعم لمواجهة تدفق اللاجئين إلى الجزيرة فى السنوات الماضية، قائلاً إن أكثر من 3.5% من السكان فى بلاده، من اللاجئين.
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