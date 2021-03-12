بروكسل تهدد بكين بإجراءات إضافية بسبب هونج كونج

جدة - نرمين السيد - ندد الاتحاد الأوروبى، أمس الخميس، بالتعديلات التى فرضتها الصين على النظام الانتخابى لمقاطعة هونج كونج، مهددًا بإجراءات إضافية ضد بكين بسبب انتهاكها لمبدأ "دولة واحدة بنظامين" الذى تعهدت به فى المستعمرة البريطانية السابقة.





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