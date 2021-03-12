كوريا الجنوبية تعلق التعاون الدفاعى مع ميانمار

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية فى كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تعليق التعاون الدفاعى مع ميانمار، وحظر تصدير أسلحة إليها، وذلك ردًا على الانقلاب العسكرى وقمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية بالعنف.





وفى بيان لها، قالت الخارجية الكورية الجنوبية، إنها ستحد من صادرات المواد الإستراتيجية الأخرى، وتعيد النظر فى مساعدات التنمية. وأضاف البيان أنه "رغم مطالب المجتمع الدولى، بما فى ذلك كوريا الجنوبية، هناك عدد متزايد من الضحايا فى ميانمار بسبب عنف سلطات الجيش والشرطة". وتابع: "حكومة كوريا الجنوبية ستعيد النظر فى بعض أشكال التعاون الإنمائى مع ميانمار، لكنها ستواصل المشاريع التى ترتبط بشكل مباشر بسبل عيش مواطنى ميانمار والمساعدات الإنسانية".

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