فرنسا: لقاح أسترازينيكا أظهر فاعلية كبيرة

جدة - نرمين السيد - قال المسؤول عن حملة التطعيم ضد كورونا فى فرنسا، آلان فيشر، اليوم الجمعة، إن لقاح أسترازينيكا أظهر فاعلية كبيرة، وذلك بعدما أعلنت بعض الدول تعليق استخدام ذلك اللقاح.





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