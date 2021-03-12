أخبار اليمن : خروقات متواصلة بالحديدة وغارات على 4 محافظات

خروقات متواصلة بالحديدة وغارات على 4 محافظات
استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 29 غارة على 4 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 78 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الـ50 والجبلية، وتحليق أربع طائرات تجسسية في أجواء الجبلية والدريهمي والفازة وأربعة خروقات بقصف مدفعي لعدد 13 قذيفة و56 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية، فيما شن طيران العدوان ست غارات على مديريتي الظاهر وكتاف بمحافظة صعدة.
وشن طيران العدوان في محافظة صنعاء ثلاث غارات على مركز أبو نشطان في مديرية أرحب، وغارة استهدفت شبكة الاتصالات في منطقة المحجر بمديرية همدان، وغارة على منطقة بيت نَعَم في المديرية نفسها.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 17 غارة على مديريتي صرواح ومدغل بمحافظة مأرب، وغارة على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف محافظة الجوف.
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