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الأمن العراقي يضبط 13 منصة لإطلاق الصواريخ

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن ضبط 13 منصة لإطلاق الصواريخ في محافظة الأنبار غرب العراق. الأمن العراقي يضبط 13 منصة لإطلاق الصواريخأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن ضبط 13 منصة لإطلاق الصواريخ في محافظة الأنبار غرب العراق. وقالت المديرية في بيان إن “مفارز الاستخبارات العسكرية في فصيل استطلاع لواء مغاوير القيادة تمكنت من ضبط 13 منصة لإطلاق الصواريخ و13 صاروخ كاتيوشا و3 صواعق وعبوتين ناسفتين شمال شرق قضاء حديثة ضمن صحراء الجزيرة بالأنبار”. وأضاف البيان أن “مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد موقعياً”.

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