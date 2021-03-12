على نهج ترامب.. إدارة بايدن تشدد القيود على هواوى الصينية

وحسبما أوردت وكالة "بلومبرج"، قالت مصادر مطلعة على الأمر، إن الشروط الجديدة تشمل حظر تصدير منتجات يمكن استخدامها فى أجهزة خاصة بشبكات الجيل الخامس للاتصالات، مضيفة أن الحظر الذى فرضته واشنطن على منتجات شبكات الجيل الخامس لشركة هواوى سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من هذا الأسبوع.
وتفرض الشروط الجديدة حظرًا أكثر وضوحًا على تصدير مكونات لهواوى، مثل أشباه الموصلات، والهوائيات، وبطاريات أجهزة شبكات الجيل الخامس.
وكانت شركات حصلت فى وقت سابق، على تراخيص تسمح لها بالاحتفاظ بشحن مكونات لشركة هواوى الصينية، التى ربما استخدمتها فى معدات شبكات الجيل الخامس، بينما كانت الشركات الأخرى تخضع بالفعل لقيود أشد.
واشتكت الشركات من القواعد غير الواضحة بعد أن أضافت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب هواوى إلى قائمة الكيانات الممنوعة من الحصول على مكونات مصنوعة فى الولايات المتحدة، وطالبت بالحصول على تراخيص حكومية إذا أرادت بيع التكنولوجيا الأمريكية والملكية الفكرية إلى شركة معدات الاتصالات الصينية العملاقة.
ويعتبر المسؤولون الأمريكيون الشركة الصينية تهديدًا للأمن القومى، مايعنى توسيع الإدارة الأمريكية الجديدة لنطاق تبنى نهج صارم مع الصين.
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