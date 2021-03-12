الكرملين: قلقون من تزايد عدد الضحايا فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - أعرب الكرملين الروسى، اليوم الجمعة، عن قلقه إزاء تزايد أعداد الضحايا المدنيين فى ميانمار، جراء القمع الذى تشنه المجموعة العسكرية الحاكمة ضد التظاهرات المنددة بالانقلاب العسكرى فى البلد الآسيوى.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، فى تصريح صحفى: "قلقون من المعلومات الآتية من هناك، والتى تشير إلى عدد متزايد من الضحايا فى صفوف المدنيين".

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