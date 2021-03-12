إفريقيا تتجاوز 4 ملايين إصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت الدول الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى، البالغ عددها 55 دولة، سجلت 4.005.204 ملايين إصابة، ما يعادل 3.4% من الإجمالى حصيلة الإصابات العالمية.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، إنه توفى 107.001 شخص أى 4% من الإجمالى العالمى، وتعافى 3.589.067 ملايين من الفيروس.

وبحسب المنظمة الإفريقية، تتركز 66% من الإصابات فى خمسة بلدان، هى جنوب إفريقيا بـ 38%، وبؤرة الوباء فى إفريقيا، والمغرب بـ 12%، وتونس بـ 6%، وأثيوبيا بـ 4%.

ومن جانبه، قال مدير مراكز السيطرة على الأمراض فى إفريقيا، جون نكينج سونج: "حصلت 22 دولة على لقاحات من كوفاكس"، البرنامج الذى تدعمه منظمة الصحة العالمية لضمان وصول اللقاح إلى كافة أنحاء العالم وبشكل عادل.

وتتوقع القارة الحصول على حوالى 600 مليون جرعة عبر هذه الآلية، رغم تأخر التسليم حتى الآن.

وبدأت حوالى 20 دولة فقط حملات تطعيم وطنية، بفضل برنامج كوفاكس، أو بتعاقدات مع شركات أدوية.