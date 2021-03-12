السيسي ينعي الحاجة زينب: "المثل العظيم في الوطنية"

نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية صباح اليوم.
وكتب السيسي على حسابه في "تويتر": "أنعي بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية في هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التي ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق (تحيا مصر)".
وتابع: "رحم الله الحاجة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعِبر في التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها".
وتوفيت زينب مصطفى عن عمر يناهز 98 عاما، في قريتها منية سندوب التابعة لمركز المنصورة، بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة.
وكانت الحاجة زينب تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر في عام 2014 كأول سيدة مصرية تتبرع بكل ما تملك لوطنها مصر وكرمها الرئيس عبدالفتاح السيسى بلقائها في القصر الجمهورى.
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