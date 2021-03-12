عاجل.. إنهاء خدمة الرشيد وتعيين السعوى رئيسا للمحكمة الإدارية بالسعودية

جدة - نرمين السيد - أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا، اليوم الجمعة، بإنهاء خدمة الشيخ إبراهيم بن سليمان بن عبد الله الرشيد، رئيس المحكمة الإدارية العليا.





وحسبما أفاد نبأ عاجل لوكالة الأنباء السعودية "واس"، منذ قليل، أصدر خادم الحرمين قرارًا ملكيًا بتعيين الشيخ على بن على السعوى رئيسًا للمحكمة العليا الإدارية بمرتبة وزير.

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