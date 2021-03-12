السعودية: لقاحات كورونا المتوفرة لدى المملكة مأمونة وأظهرت حماية كبيرة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الصحة السعودى توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، إن جميع اللقاحات المستخدمة فى المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حسبما نقلت قناة "العربية" منذ قليل.





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