عاجل.. خادم الحرمين يعفى وزير الحج والعمرة من منصبه

جدة - نرمين السيد - أصدر أخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، أمرًا ملكيًا بإعفاء الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة، من منصبه، حسبما أفاد نبأ عاجل لوكالة الأنباء السعودية "واس" منذ قليل.





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