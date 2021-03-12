مسلحون يختطفون عشرات الطلبة قرب أكاديمية عسكرية فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أكد صامويل أروان، مفوض الشرطة فى الولاية الهجوم، لكنه لم يذكر عدد المخطوفين.

فيما أشار طلاب فى المعهد إلى أن "ضحايا الخطف إناث"، موضحين أن "بعض الطالبات نجحن فى الفرار أثناء الهجوم".

وأضاف أحد السكان، أنه سمع طلقات نارية متفرقة فى حوالى الساعة 11:30 مساء، مضيفًا: "لم نفزع، واعتقدنا أنه تدريب عسكرى عادى فى أكاديمية الدفاع النيجيرية".

وتزايدت حالات الخطف الجماعى فى نيجيريا خلال الآونة الأخيرة، ولم تسفر جهود الجيش والشرطة فى منع هذه الجرائم، وسط قلق إزاء إفلات مرتكبى هذه الجرائم من العقاب.