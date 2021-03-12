عاجل .. زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب وسط اليونان

جدة - نرمين السيد - وذكر مركز GFZ الألمانى لبحوث علوم الأرض، ومقره فى بوتسدام، أن الزلزال الذى وصلت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وأكدت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن الزلزال الذى قدرت قوته بـ5.6 درجة وقع على بعد تسعة كيلومترات عن بلدة فيرديكوسا فى اليونان.
ولم ترد بعد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.
وشهدت المنطقة نفسها الأسبوع الماضى زلزالا قويا ألحق ضررا بمئات المبانى، وأجبر العديد من الناس على مغادرة ديارهم واللجوء إلى مأوى مؤقت منحته الحكومة.
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