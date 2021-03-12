أوامر ملكية جديدة فى السعودية: الدعيلج رئيسا للطيران المدنى وإعفاء السلمى

جدة - نرمين السيد - أصدر أخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، سلسلة من الأوامر الملكية الهامة، اليوم الجمعة، تضمنت إعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى عبد الهادى بن أحمد بن عبد الوهاب المنصورى، من مهام منصبه، وتعيين عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز الدعليج خلفًا له، برتبة وزير.





وحسبما أفادت أنباء عاجلة لوكالة الأنباء السعودية "واس"، منذ قليل، تضمنت الأوامر الملكية فى السعودية تعيين عبدالهادى بن أحمد بن عبدالوهاب المنصورى مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير. كما أكدت أنباء "واس"، إعفاء محمد بن طويلع بن سعد السلمى، مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من منصبه، وتعيين المهندس ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم، نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "للخدمة المدنية" بالمرتبة الممتازة. كما شملت الأوامر الملكية تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفى مساعدًا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب، مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

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