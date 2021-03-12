رئيس ألمانيا يندد بتورط النواب بلاده فى فضيحة التربح من الكمامات

جدة - نرمين السيد - ندد الرئيس الألمانى فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم الجمعة، بتورط نواب برلمانيون من التحالف المسيحى فى فضيحة التربح من صفقات الكمامات، وذلك على خلفية أثارها الرأى العام الألمانى مؤخرًا بشأن تورط تواب برلمانيون فى فضيحة التربح من صفقات الكمامات خلال ذروة جائحة كورونا.





وفى مؤتمر رقمى لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتوننج" الألمانية، اليوم الجمعة، قال شتاينماير إن "حالات التربح والثراء الشخصى التى تم الكشف عنها لا تستحق الغضب فحسب، إنها سم للديمقراطية". وأكد الرئيس الألمانى على أن الأمر أكثر من مجرد سوء سلوك فردى، مشددًا على أن "الأمر لا يتعلق فقط بالثقة فى نزاهة الأفراد، إنه يتعلق بالثقة فى نزاهة الدولة ومؤسساتها".

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