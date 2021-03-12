موسكو تهدد بالرد على نشر صواريخ أمريكية فى آسيا: نحمى أمننا القومى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، جاء ذلك خلال تعليق المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تقارير وسائل إعلام يابانية عن خطط طوكيو وواشنطن لبحث آفاق نشر صواريخ أمريكية برية متوسطة المدى فى اليابان.

وقالت زاخاروفا: "نشر صواريخ أمريكية متوسطة وقصيرة المدى، مهما كان تجهيزها، فى مناطق مختلفة من العالم، بما فيها آسيا والمحيط الهادئ، سيكون له تأثير مزعزع للاستقرار للغاية للأمن الدولى والإقليمى".

وأضافت المتحدثة الروسية: "ذلك سيؤدى إلى جولة جديدة من سباق التسلح بعواقب لا يمكن التنبؤ بها، ومن الواضح أن مثل هذا التطور لن يعزز أمن الولايات المتحدة، ناهيك عن حلفائها، وفى الوقت نفسه، فإن ظهور تهديدات صاروخية إضافية سيعقبه، بلا شك، رد فعل من جانبنا".

وفى الوقت ذاته، نوهت زاخاروفا إلى أن موسكو لا تزال ملتزمة بقرارها أحادى الجانب بالامتناع عن نشر صواريخ من هذه الفئة فى المناطق الخالية من المنظومات الأمريكية المماثلة.