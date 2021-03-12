قالت هيئة تنظيم الأدوية بالاتحاد الأوروبي، الجمعة، إنه ينبغي إضافة الحساسية الشديدة، إلى الآثار الجانبية المحتملة للقاح فيروس كورونا، الذي تنتجه أسترازينيكا، بعد اكتشاف صلات محتملة بعدد من الحالات في بريطانيا.
وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها "أوصت بتحديث معلومات المنتج لتشمل الحساسية المفرطة وفرط التحسس (تفاعلات الحساسية) كآثار جانبية".
وفي وقت سابق الجمعة، قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، الجمعة، إن لجنة الخبراء الاستشارية التابعة لها تدرس في الوقت الراهن لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 بعد وقف بعض البلدان توزيعه، لكن لا يوجد سبب لعدم استخدامه.
وذكرت هاريس في إفادة أنه "لقاح ممتاز"، مضيفة أنه لا توجد علاقة سببية بينه والأنباء التي وردت عن حالات تجلط في الدم.
وأوقفت بلغاريا مؤقتا، الجمعة، التطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا لحين صدور بيان مكتوب عن الهيئة الأوروبية المنظمة للأدوية يبدد كافة الشكوك بشأن أمان اللقاح.
وانضمت بلغاريا إلى الدنمارك والنرويج وأيسلندا التي أوقفت مؤقتا التطعيم بهذا اللقاح في ظل تقارير أشارت إلى تكون جلطات في الدم لدى بعض من تلقوه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسترازينيكا.. هيئة أوروبية تضيف أثرا جانبيا جديدا للقاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.